Dolar
33.90
Euro
37.57
Altın
2,584.38
ETH/USDT
2,406.10
BTC/USDT
59,417.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres: Çok taraflı kurumları bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok taraflı kurumların bugünün gerçeklerine uyarlanması gerektiğini belirterek, reform çağrısını yineledi.

Şerife Çetin  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Çok taraflı kurumları bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım

New York

Guterres, 21 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde BM'de düzenlenen "Barış Çanı Töreni"nde konuştu.

BM'nin varoluş nedeninin barış olduğunu anımsatan Guterres, "Ancak barış tehdit altında, savaş ise yükselişte. Orta Doğu'dan Sudan'a, Ukrayna'dan başka yerlere kurşunlar ve bombalar insanları öldürüyor, yaralıyor. Cesetler üst üste yığılıyor, toplumlar travma geçiriyor, binalar enkaza dönüşüyor." uyarısında bulundu.

Guterres, jeopolitik bölünmüşlükler, eşitsizlik ve dezenformasyonun da artışta olduğunu ifade ederek, yeni teknolojilerin kontrolsüz bir şekilde silahlandırdığına dikkati çekti.

Uluslararası kurumların söz konusu sorunlarla mücadele etmek için "daha iyi konumda" olmaları gerektiğini savunan Guterres, 22-23 Eylül'de düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nin bu bağlamda önemli bir fırsat teşkil ettiğine işaret etti.

Guterres, bu zirvede "reform ve yeniden canlanma" sürecinin başlatılabileceğini söyleyerek, "Çok taraflı kurumları, İkinci Dünya Savaşı döneminin yerine bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri, "barış kültürünü" geliştirmek gerektiğinin altını çizerek BM karargahının bahçesinde bulunan barış çanını çaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok
İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Çok taraflı kurumları bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım

BM Genel Sekreteri Guterres: Çok taraflı kurumları bugünün gerçeklerine uyarlamamız lazım

BM Genel Sekreteri Guterres'ten "Geleceğin Zirvesi" öncesinde küresel kurumlar için reform çağrısı

BM: İsrail'in vurduğu UNRWA okulunda Hamas üyelerinin bulunduğuna dair kanıt yok

İngiltere: İsrail saldırısında 6 BM personelinin öldürüldüğü haberleri "dehşet verici"

İngiltere: İsrail saldırısında 6 BM personelinin öldürüldüğü haberleri "dehşet verici"

Filistin, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini isteyecek

Filistin, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini isteyecek
İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de BM okuluna düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet