BM Genel Sekreteri Guterres, BM'nin Filistin halkına desteğini yineledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini vurguladı.
Ankara
Guterres, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nü andı.
BM'nin Filistin halkının haklarına desteğini yineleyen Guterres, "BM, Filistin halkıyla ve onların barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşamaya yönelik devredilemez haklarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.