Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,569.40
BTC/USDT
22,437.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa kent merkezinde çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. VTR
logo
Dünya

BM Genel Sekreteri gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda diğer ülkelere yıllık 100 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünü yerine getirmelerini istedi.

Mehmet Nuri Uçar, Raşa Evrensel   | 05.03.2023
BM Genel Sekreteri gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı Fotoğraf: Mohammed Dabbous/AA

İstanbul

Guterres, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nın açılışında konuştu.

İklim felaketlerinden kaynaklanan her 10 ölümden 7'sinin en az gelişmiş ülkelerde meydana geldiğini vurgulayan Guterres, "Gelişmiş ülkeler, iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri ve dayanabilmeleri için en az gelişmiş ülkelere verdikleri desteği güçlendirmelidir." dedi.

Guterres, bu kapsamda gelişmiş ülkeler tarafından yıllık 100 milyar dolar toplama taahhüdünün yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, konuşmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Hükümetler, iş dünyası ve sivil toplum, krizin ön saflarında yer alanlara iklim adaleti sağlamalıdır. Sahte vaatler çağı artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülkeler 2009'da gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine destek için 2020 itibarıyla yıllık 100 milyar dolar finansman sağlamayı taahhüt etmişti. Ancak taahhüt edilen iklim finansmanı şimdiye kadar istenen seviyede gerçekleşmedi.

Katar'da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı, 9 Mart'a kadar devam edecek.

Konferansa aralarında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, üst düzey yetkililer, iş insanları, bölgesel ve küresel kuruluş, kurum ve şirketlerin temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı
THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" yarın hizmete başlayacak
AFAD'dan depremden en çok etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da ikili görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da ikili görüşmeler yaptı

BM Genel Sekreteri gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı

Çavuşoğlu: Deprem sonrası sergilediğiniz bu dayanışma, kalben en gelişmiş ülkeler olduğunuzu bir kez daha gösterdi

Katar Emiri: Herkesi Türkiye'nin deprem felaketinin etkilerini aşma çabalarını desteklemeye çağırıyorum

Katar Emiri: Herkesi Türkiye'nin deprem felaketinin etkilerini aşma çabalarını desteklemeye çağırıyorum
BM ülkeleri, açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda anlaştı

BM ülkeleri, açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda anlaştı
Katar'ın başkenti Doha'da "BM Evi" açıldı

Katar'ın başkenti Doha'da "BM Evi" açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet