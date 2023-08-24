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Dünya

BM Genel Sekreteri, dünyanın çok kutupluluğa doğru ilerlemesini "olumlu" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey." dedi.

Dilara Karataş  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
BM Genel Sekreteri, dünyanın çok kutupluluğa doğru ilerlemesini "olumlu" olarak niteledi

Ankara

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde konuşan Guterres, 21. yüzyılda çok kutupluluğu tekrar canlandırıp acilen güveni yeniden tesis etmeleri gerektiğini söyledi.

Guterres, iklim krizi dahil insanlığın karşı karşıya bulunduğu "varoluşsal zorluklara" dikkati çekerek, çok kutupluluğun "tek başına barışçıl ya da adil bir küresel toplumu sağlamaya yetmediğini" belirtti.

Uluslararası ilişkilerde barış ve eşitliği sağlamak için çok kutupluluğun güçlü ve etkili çok taraflı kurumlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Çok kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz ve olumlu bir şey." dedi.

Guterres, yapay zeka dahil teknoloji alanında farklı stratejilere ve birbiriyle çelişen güvenlik stratejilerine, aynı zamanda bölünmüş küresel ekonomi sistemine sahip bir dünyayla başa çıkılamayacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Ciddi krizlerin yaşandığı parçalanmış bir dünyada işbirliğinden başka bir alternatif yok." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 22-24 Ağustos'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

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