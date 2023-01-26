Dolar
18.81
Euro
20.51
Altın
1,936.71
ETH/USDT
1,607.70
BTC/USDT
22,985.00
BIST 100
5,285.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan "İslam'da kadın haklarının Taliban'a hatırlatılması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Müslüman ülkelere, İslam'da kadınların hakları olduğunu Taliban'a hatırlatmaları çağrısında bulundu.

Saadet Firdevs Aparı   | 26.01.2023
BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan "İslam'da kadın haklarının Taliban'a hatırlatılması" çağrısı

Ankara

Mohammed, Afganistan'a yaptığı 4 günlük ziyaretin ardından BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Şu anda gündemde BM ve İslam İşbirliği Teşkilatının, martta birçok ülkeyle birlikte Müslüman dünyasındaki kadınlara ilişkin uluslararası bir konferans düzenlemesine dair bir teklif var ve bu, Afganistan meselelerinin yanı sıra bölge meselelerini de gündeme getirecektir." dedi.

Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Taliban'a İslam'da kadınların hakları olduğunu hatırlatmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Mohammed, “(Pakistan asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist) Malala (Yusufzay) Pakistan'da vurulmuştu. Yani bölgesel bir sorun var. İslam'da kadın hakları için de öne çıkması gereken bir bölge var." diye konuştu.

Mohammed, "İlgilenmemiz gereken şeylerin çoğu, Taliban'ı 13. yüzyıldan 21. yüzyıla nasıl taşıdığımızla alakalı ve bu, bir yolculuk." açıklamasında bulundu.

Amina Mohammed başkanlığındaki üst düzey BM heyeti 20 Ocak'ta, Taliban yönetimi ile Afgan kadınlarına getirilen kısıtlamaları ve Afganistan'a yönelik insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması konularını ele almıştı.

Taliban yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, Afgan kızları ve kadınlarının eğitim almalarına ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) çalışmalarına yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen Mohammed, Afgan kadınlarının STK'lerde çalışmasının insani yardımları muhtaç ailelere ulaştırma adına önemli olduğunu vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi"
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü
Kuraklık orman varlığını ve biyoçeşitliliği de tehdit ediyor
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti
Kuraklık, İzmir'deki içme suyu barajlarında doluluk oranını düşürdü

Benzer haberler

BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan "İslam'da kadın haklarının Taliban'a hatırlatılması" çağrısı

BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan "İslam'da kadın haklarının Taliban'a hatırlatılması" çağrısı

Afganistan'da yoksullar kışı atlatabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Afganistan'da dondurucu soğuklarda hayatını kaybedenlerin sayısı 157’ye yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-22 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 16-22 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
BM yetkilisi Griffiths, Taliban ile Afgan kadınlara getirilen kısıtlamaları görüştü

BM yetkilisi Griffiths, Taliban ile Afgan kadınlara getirilen kısıtlamaları görüştü
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 7'nci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı

Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 7'nci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet