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Dünya

BM Genel Kurulunda, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı kabul edildi

BM Genel Kurulunda, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı 44 kararsız oya karşı 115 oyla kabul edildi.

Islam Doğru  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
BM Genel Kurulunda, İslamofobi ile mücadele için atılacak adımlar konusunda hazırlanan karar tasarısı kabul edildi

New York

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