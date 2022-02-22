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Dünya

BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak

Islam Doğru   | 22.02.2022
BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Ukrayna’daki son gelişmeleri değerlendirmek üzere olağan bir oturum gerçekleştirecek.

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.

Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti.

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