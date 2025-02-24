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Dünya

BM Genel Kurulu, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını 18'e karşı 93 oyla kabul ederken, ABD "hayır" oyu kullandı.

Islam Doğru  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
BM Genel Kurulu, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti

New York

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