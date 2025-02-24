BM Genel Kurulu, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını 18'e karşı 93 oyla kabul ederken, ABD "hayır" oyu kullandı.
New York
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.