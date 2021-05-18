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Dünya

BM Genel Kurulu, Myanmar'a silah tedarikinin engellenmesini oylayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yarın Myanmar'daki askeri darbenin ardından bu ülkeye doğrudan ya da dolaylı silah tedariki, satışı ve transferinin durdurulması çağrısı yapan tasarıyı oylayacak.

Betül Yürük   | 18.05.2021
BM Genel Kurulu, Myanmar'a silah tedarikinin engellenmesini oylayacak

New York

Tasarı, yarın 193 üyeli BM Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisinin gözaltına alınmasının kınandığı tasarıda, Myanmar ordusuna olağanüstü hale derhal son vermesi çağrısı yapılıyor.

Aşırı güç kullanımı ve çok sayıda sivil ölümünün de kınandığı tasarıda, BM üyesi ülkelere Myanmar'a doğrudan ya da dolaylı silah tedariki, satışı ve transferini askıya almaları talep ediliyor.

BM Genel Kurulu kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor ancak bir baskı aracı olarak görülüyor. Yaptırım ve silah ambargosu kararları sadece BM Güvenlik Konseyi tarafından alınabiliyor.

Öte yandan ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Kanada, darbenin ardından Myanmar'da bazı kişi ve kuruluşlar hakkında mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasağı gibi birtakım yaptırım kararları aldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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