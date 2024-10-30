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Dünya

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargoyu sonlandırması talep edilen tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, bu yıl da ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunu kaldırması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Şerife Çetin  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yönelik ambargoyu sonlandırması talep edilen tasarıyı kabul etti Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunda oylandı.

Karar, 1 "çekimser" ve 2 "hayır" oyuna karşı 187 oyla kabul edildi.

ABD ve İsrail "hayır" oyu verirken Moldova "çekimser" oy kullandı.

Kararda, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırma çağrısı yapıldı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, burada yaptığı konuşmada kararın Küba halkının dış müdahale olmadan bağımsızlığı, egemenliği ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediğini ifade etti.

Küba'nın abluka altında olmadan yaşama hakkı bulunduğunun altını çizen Parilla, suistimal ve adaletsizliğin son bulması gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Kurulu'nda 1992'den bu yana kabul edilen karar tasarılarında, ABD'ye ambargoyu sonlandırma çağrısında bulunuluyor.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor. ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar ilk kez 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.

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