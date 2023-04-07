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Dünya

BM Geçici Barış Gücü, İsrail’in vurduğu Lübnan’ın güneyinde incelemeler yapıyor

Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail’in saldırı düzenlediği Sur kenti yakınlarındaki bölgede incelemede bulundu.

İdiris Okuduci  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
BM Geçici Barış Gücü, İsrail’in vurduğu Lübnan’ın güneyinde incelemeler yapıyor Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Sur

UNIFIL ve Lübnan ordusundan bir grup asker, İsrail’in hava saldırısıyla hedef aldığı Sur kentindeki Er-Reşidiyye Filistin Mülteci Kampı yakınlarına geldi.

Grup, muz seralarının içerisinde yer alan Limon Köprüsü üzerinde inceleme yaptı.

Bölgeye basın mensuplarının yaklaşmasına izin verilmezken köprü üzerindeki elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bazı seralarda hasar meydana geldi.

UNIFIL ve Lübnan ordusundan askeri grup, bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

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