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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'ye yardım akışı yeniden başlamazsa gıda güvenliği ciddi şekilde kötüleşebilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'ye gıda akışının yeniden başlamaması halinde gıda güvenliği durumunun ciddi şekilde kötüleşebileceğini belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
BM: Gazze'ye yardım akışı yeniden başlamazsa gıda güvenliği ciddi şekilde kötüleşebilir

Cenevre

Laerke, AA muhabirinin, "İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze'ye yaklaşık 2 haftadır insani yardım girişi olmuyor. Yerel otoriteler Gazze'de birkaç gün içinde yeni bir kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Sahadaki son durum nedir? Böyle bir risk var mı?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Gazze'ye yardım geçişlerinin kapatılmasının Birleşmiş Milletler (BM) ve ortaklarının ihtiyaç sahibi insanlara destek sağlama becerisi üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu bildiren Laerke, "Gazze Şeridi'ne yardımın durdurulması ne kadar uzun sürerse, sahadaki sonuçlar o kadar vahim olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, insani yardım gruplarının mümkün olduğunca çok sayıda savunmasız kişiye yardım sağlamak için bireysel gıda stoklarını azaltmak zorunda olduklarını kaydederek, "Gazze'ye yardım akışı yeniden başlamazsa gıda güvenliği durumu ciddi şekilde kötüleşebilir." ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini engelliyor

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

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