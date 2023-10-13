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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

Şerife Çetin  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
BM: Gazze'ye 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamıyor Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'ye çarşamba gününden bu yana elektrik verilmediğini, sağlık ve su hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Dujarric, hastanelerin günde sadece birkaç saatliğine elektriğinin olduğunu aktardı.

Dujarric, gıda güvenliğinin de tehlike altında olduğuna işaret ederek, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) bir arkadaşıyla yaptığı görüşmede, "Arkadaşım bölgeye 6 gündür bir damla su sokamadıklarını söyledi. Durum kötünün de kötüsü." dedi.

"Sınır geçişleri kapalı olduğu için Gazze Şeridi'ne halihazırda hiçbir yardım girişi yapılamıyor." diyen Dujarric, yardımların başlaması için "İsrail'in yeşil ışık yakması gerektiğinin" altını çizdi.

İnsani faciayı önlemeye çalışıyoruz

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin yoğun bir görüşme trafiği yürüterek "insani bir faciayı" önlemeye çalıştığını belirterek, insani yardım için erişim sağlanması ve daha fazla sivil can kaybının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

"İsrailli yetkililerin sivilleri koruması gerekiyor. Uluslararası insani hukuk uyarınca BM tesisleri hiçbir zaman hedef alınmamalı." vurgusunda bulunan Dujarric, durumu etkileme gücü olan taraflara "trajediyi sonlandırma" çağrısında bulundu.

423 bin kişi yerinden edildi

Güncel rakamlara göre Gazze'de 423 bin kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaşan Dujarric, sayıların gerçekte çok daha yüksek olabileceğini söyledi.

Gazze'de aynı zamanda 50 bin hamile kadının da bulunduğunu aktaran Dujarric, bazılarının gelecek aylarda doğum yapacağını ve temel sağlık hizmetine erişimleri olmadığını ifade etti.

Dujarric, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebinin "etnik temizlik ya da soykırım" olup olmadığı sorusuna ilişkin ise bu kavramların adli makamlar tarafından netleştirilmesi gerektiğini kaydederek, "İnsanlar istekleri dışında yerlerinden edilmemeli." diye konuştu.

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