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Dünya

BM, Gazze'de saldırıların yeniden başlamasını önlemek gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemek gerektiğini", aksi takdirde bunun, "büyük trajediye yol açacağını" belirtti.

Esra Taşkın  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
BM, Gazze'de saldırıların yeniden başlamasını önlemek gerektiğini söyledi

PARİS

Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, "Her ne pahasına olursa olsun, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemeliyiz; bu, büyük trajediye yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Hamas'tan, planlandığı şekilde esirleri serbest bırakmasını isteyen Guterres, "Her iki taraf da ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine tam anlamıyla uymalı ve ciddi müzakerelere yeniden başlamalı." çağrısında bulundu.

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