BM, Gazze'de saldırıların yeniden başlamasını önlemek gerektiğini söyledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemek gerektiğini", aksi takdirde bunun, "büyük trajediye yol açacağını" belirtti.
PARİS
Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, "Her ne pahasına olursa olsun, Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasını önlemeliyiz; bu, büyük trajediye yol açacaktır." ifadesini kullandı.
Hamas'tan, planlandığı şekilde esirleri serbest bırakmasını isteyen Guterres, "Her iki taraf da ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerine tam anlamıyla uymalı ve ciddi müzakerelere yeniden başlamalı." çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.