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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM, Gazze'de Filistinlerin sığındığı El-Mevasi'de kilometre kareye 30 bin kişi düştüğünü açıkladı

İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden olan Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin El-Mevasi bölgesinde kilometre kareye 30 bin kişinin düştüğü bildirildi.

Mustafa Deveci  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
BM, Gazze'de Filistinlerin sığındığı El-Mevasi'de kilometre kareye 30 bin kişi düştüğünü açıkladı

Ankara

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi El-Mevasi bölgesinde hapsetmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, El-Mevasi'deki yoğunluğa işaret edildi.

UNRWA'nın açıklamasında, İsrail ordusunun uzun süren "operasyonları" ve tekrarlanan "tahliye emirleri" nedeniyle Gazze'deki ailelerin tekrar tekrar göçe zorlandığı belirtildi.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin hapsedilmeye çalışıldığı El-Mevasi'deki yoğunluğa dikkati çekilen açıklamada, İsrail saldırılarından önce bölgede kilometre kareye 1200 kişinin düştüğü, bugün ise bu sayının yaklaşık 30 bin kişiye tekabül ettiği kaydedildi.

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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