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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze Şeridi’nde yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nin güneyinde yakıt bittiği için yaşanan su krizinin ölümcül ishal vakalarına neden olduğunu bildirdi.

Mücahit Aydemir  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
BM: Gazze Şeridi’nde yakıt kıtlığı kaynaklı su krizi ishal vakalarını yüzde 40 artırdı Fotoğraf: Belal Khaled/AA

Kudüs

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Gazze Şeridi’nin güneyindeki 3 şehirde, 76 su kuyusu, 2 ana içme suyu tesisi ve 15 kanalizasyon pompa istasyonunun faaliyeti durdu. Yakıt bittiği için yaşanan bu durum yüz binlerce kişiyi etkiliyor.” ifadesini kullandı.

White, yakıt olmamasının içme suyu eksikliği anlamına geldiğine işaret ederek, “Bu da UNRWA okullarına sığınan kişilerde ishal vakalarının yüzde 40 artmasına neden oldu. Gazze'de artık yetersiz sanitasyon ve sınırlı sağlık hizmetleri nedeniyle ishal ölümcül olabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Refah’ta kanalizasyon suları sokaklara akıyor

UNRWA yetkilisi, tüm kanalizasyon pompalarının yakıtı bittiği için Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin sokaklarına kanalizasyon sularının aktığına dikkati çekti.

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve yoğun bombardıman altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde BM'nin verilerine göre yaklaşık 1,7 milyon kişi göçe zorlandı.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın temiz suya erişimi, sağlık hizmeti, hastalıklara yol açacak çöplerin toplanabilmesi ve atık suların giderilmesi için yakıtın hayati önemde olduğunu belirtiyor.

UNRWA, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon insanın yüzde 70'inin temiz suya ulaşımının risk altında olduğunu ve su arıtma, atık su tesisleri ve hastanelerin yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu bildirmişti.

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