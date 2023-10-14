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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
BM: Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişi risk altında

Cenevre

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almasının ardından yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu kaydeden Lazzarini, "Gazze'ye bir haftadır insani yardım malzemesi ulaştırılmasına izin verilmiyor. Bu artık ölüm kalım meselesi haline geldi. 2 milyondan fazla kişiye su temin edilmesi için yakıtın Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki su tesisi ve kamusal su şebekelerinin çalışmaması nedeniyle temiz suyun tükendiğini belirterek, insanların kuyulardan çıkarılan kirli suyu kullanmak zorunda kaldığını kaydetti.

"Bu da su kaynaklı hastalık riskini artırıyor" ifadesini kullanan Lazzarini, Gazze'de 11 Ekim'den bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin su tedarikini de etkilediğini vurguladı.

Lazzarini, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan sivilleri evlerini terk etmeleri yönünde uyarması üzerine binlerce kişinin kentin güneyine yığıldığına dikkati çekerek, UNRWA'nın çalışmalarının sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki BM üssünde de içme suyunun tükendiği bilgisini paylaştı.

Sadece son 12 saatte yüzbinlerce Gazzeli sivilin yerinden edildiğine vurgu yapan Lazzarini, "İnsanların Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine göçü devam ediyor. Gazze'de sadece bir haftada 1 milyona yakın insan yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Yakıt kamyonlarının Gazze'ye ulaşması gerektiğinin altını çizen Lazzarini, "İnsanların güvenli içme suyuna ulaşmasının tek yolu yakıttır. Aksi halde aralarında küçük çocukların, yaşlıların ve kadınların da bulunduğu insanlar şiddetli sıvı kaybından ölmeye başlayacak. İnsani yardıma yönelik kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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