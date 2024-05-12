Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,921.40
BTC/USDT
60,996.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Filistin Raportörü Albanese: Gazze'deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırımın Holokost’u çağrıştırdığını" söyledi.

Mehmet Akif Turan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
BM Filistin Raportörü Albanese: Gazze'deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AA

Tunus

Filistin Özel Rapörtörü Albanese, Tunus’ta düzenlenen Mağrib Maşrik Forumu’nda konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne karşı sürdürdüğü saldırıları, "insani ve demokratik değerlere yönelik açık bir meydan okuma" olarak değerlendiren Albanese, "Şu an Gazze’de olup bitenleri nasıl görmezden gelebiliriz? Bu bir trajedi." dedi.

Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çeken Albanese, İsrail'in, Gazze’de yaklaşık 15 bini çocuk olmak üzere 35 bin insanı öldürdüğünü ve bu saldırılarıyla aynı zamanda işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tüm Filistinlilerden intikam almayı hedeflediğini kaydetti.

İsrail’in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapan Albanese, şunları kaydetti:

"Gazze’de yaşananların bir savaş değil, tereddüt etmeden bunun bir soykırım olduğunu söyleyebilirim. Batılı ülkeler her ne kadar soykırım kelimesinin kullanılmasından rahatsız olsalar da Gazze’deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor."

Albanese konuşmasında ayrıca İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı gerçekleştirilen protestolara da değinerek, "Dünya çapında bu zulmü durdurmak için harekete geçen ve kampüslerde eylem yaparak sistemleri sarsan öğrenci hareketlerine destek olmalıyız." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

Benzer haberler

BM Filistin Raportörü Albanese: Gazze'deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor

BM Filistin Raportörü Albanese: Gazze'deki soykırım Holokost’u çağrıştırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet