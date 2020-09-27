BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı
BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.
New York
BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.
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