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Dünya

BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı

BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 27.09.2020
BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı

New York

BM, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

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