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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Dünya Gıda Programı, Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı

BM Dünya Gıda Programı, güvenli dağıtıma izin veren koşullar oluşana kadar Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı.

Barış Seçkin, Ahmet Dursun  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
BM Dünya Gıda Programı, Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı aldı

Roma

BM: Bağışların kesilmesi Gazze'nin yanı sıra başka ülkelerdeki Filistinli mültecilere yardımları etkileyecek

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları kesmesinin Gazze'dekilerin yanı sıra Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki yüz binlerce Filistinli mülteciye yardımları da etkileyeceğini belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, bazı Batılı ülkelerin, İsrail'in iddialarını gerekçe göstererek, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bağışları dondurmasının sonuçlarına ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Lazzarini, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağışçıların fonlarını dondurmasının sonuçları, yalnızca Gazze Şeridi'ndeki büyük insani ihtiyaca yanıt verme yeteneğimizi etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda okullarımızda yüz binlerce kız ve erkek çocuğunun bulunduğu ve Ajansın 2 milyon Filistinli mülteciye temel sağlık hizmeti sağladığı Batı Şeria, Doğu Kudüs, Ürdün, Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerine de darbe vuracak."

Lazzarini, "Onların birçoğu için UNRWA tek cankurtaran halatıdır." ifadesini kullandı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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