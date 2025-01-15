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Dünya

BM: Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
BM: Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor

Cenevre

BM Cenevre Ofisi, X hesabından çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun (dünyadaki tüm çocukların 6'da 1'inden fazla) çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığı kaydedilerek, "Çatışmalardan etkilenen çocukların oranı, 1990'lardan bu yana neredeyse 2 katına çıktı." ifadesine yer verildi.

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