BM: Dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor
Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığını bildirdi.
Cenevre
BM Cenevre Ofisi, X hesabından çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuğun (dünyadaki tüm çocukların 6'da 1'inden fazla) çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşadığı kaydedilerek, "Çatışmalardan etkilenen çocukların oranı, 1990'lardan bu yana neredeyse 2 katına çıktı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.