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Dünya

BM: Dünya 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini belirterek, Suriye halkının yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldığını söyledi.

Betül Yürük   | 11.03.2021
BM: Dünya 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izliyor

New York

Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılı dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 yıl önceki barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılmasının ülkeyi korkunç bir savaşa sürüklediğini belirtti.

Ülkedeki krizin artık manşetlerde yer almadığına ancak ülkedeki kabusun devam ettiğine dikkati çeken Guterres, "Yüzbinlerce Suriyeli öldü, milyonlarcası yerinden edildi. Sayısı bilinmeyen çok sayıda kişi tutuklu, işkence görüyor kayıp ve yoksulluk içinde yaşıyor." dedi.

Dünyanın 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini ifade eden Guterres, "Suriye'deki yıkımın boyutunu tam olarak anlamak imkansız ve Suriye halkı bu yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldı." ifadelerine yer verdi.

Guterres, "Yaşanan vahşetin boyutu vicdanları sarsıyor ve Suriye'de sürdürülebilir barış için sorumluların hesap vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Suriyeli çocuklarının yarısının savaşsız bir gün görmediğini söyleyen Guterres, "Suriyelilerin yaklaşık yüzde 60'ı bu yıl açlık riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyine uzlaşı çağrısı yapan Guterres, Suriye'deki krize siyasi çözüm için anayasa komitesinde somut bir ilerleme ve bunun için de komitedeki rejim temsilcilerinin anayasayı görüşmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplum arasındaki görüş ayrılığının da güçlü diplomasi ve diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Başarısızlık, Suriye halkını daha fazla umutsuzluğa mahkum edecek ve buna izin veremeyiz." dedi.

Guterres, Suriye krizi başta olmak üzere yaşanan diğer sorunlara çözüm bulunamamasınınsa uluslararası toplumun elindeki mevcut güvenlik mekanizması BM Güvenlik Konseyinin etkili olmamasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

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