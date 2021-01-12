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Dünya

BM, Doğu Afrika ülkelerini yeni çekirge istilalarına karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), Afrika'nın doğusunda yeni çöl çekirgesi istilasının başlayabileceği uyarısında bulundu.

Tufan Aktaş   | 12.01.2021
BM, Doğu Afrika ülkelerini yeni çekirge istilalarına karşı uyardı

İstanbul

FOA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığı ve bu ay Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceği belirtildi. 

Çekirgelerin kontrol altına alınması ve çoğalmasının önlenmesi için ülkelere çağrıda bulunulan açıklamada, Kızıldeniz'in diğer yakasında da türemenin devam ettiğine vurgu yapıldı.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

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