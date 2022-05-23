Dolar
15.79
Euro
16.86
Altın
1,847.85
ETH/USDT
2,049.80
BTC/USDT
30,100.00
BIST 100
2,380.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM) dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımının 2015'ten beri 4 kat arttığını bildirdi.

Betül Yürük   | 23.05.2022
BM: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı

New York

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, dijital teknolojilerin hayatın her alanında sınırsız fırsatlar sunduğuna ancak yeni riskler de yarattığına dikkati çekti.

"Dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımı 2015'ten beri neredeyse 4 kat arttı." diyen di Carlo, "Aynı zamanda ölümcül otonom silahlar güç kullanımında insanın sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getiriyor." endişesini dile getirdi.

Di Carlo, insan müdahalesi olmadan can alan makinelerin "siyasi açıdan kabul edilemez, ahlaki açıdan ise iğrenç" olduğunu belirterek, bu makinelerin uluslararası hukuk tarafından yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Küresel dijital ilkeler belirlenmeli

Devlet dışı aktörlerin ise ajandalarını gerçekleştirmek için düşük maliyetli ve yaygın olan dijital teknolojileri kullanma konusunda giderek daha da ustalaştığına dikkati çeken di Carlo, DEAŞ ve El-Kaide'nin sosyal medya platformlarını istihdam ve planlama için aktif kullandığını ve bu mecralarda para topladığını söyledi.

Dijital teknolojiler kullanılarak belirli toplumlar ve bireylerin gözlemlendiğine ve hedef alındığına da dikkati çeken di Carlo, sosyal medyanın ise kutuplaşmayı ve zaman zaman şiddeti körüklediğini ifade etti.

Di Carlo, dijital teknolojilerin kullanımı konusunda küresel dijital ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi

Benzer haberler

BM: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı

BM: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı

Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev Ukrayna saldırıları nedeniyle istifa etti

Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı

BM: Afrika'nın Sahel bölgesinde 18 milyon kişi gıda güvensizliği riski altında

BM: Afrika'nın Sahel bölgesinde 18 milyon kişi gıda güvensizliği riski altında
Libya Ortak Komitesi, seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin 140 maddesi üzerinde anlaştı

Libya Ortak Komitesi, seçimlere zemin hazırlayan anayasal temelin 140 maddesi üzerinde anlaştı
BM, diğer krizlerin Ukrayna nedeniyle ihmal edilmemesi konusunda uyarı yaptı

BM, diğer krizlerin Ukrayna nedeniyle ihmal edilmemesi konusunda uyarı yaptı