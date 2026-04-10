BM: Batı Şeria'da İsrail'in aldığı askeri kararlar, mülteci kamplarındaki Filistinlileri etkiliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.

İsrail'in işgal girişimlerini genişlettiği Batı Şeria topraklarında bazı askeri görevlerin süresini 2 ay daha uzattığına dikkati çeken Dujarric, bunun Cenin ve Tulkerim bölgelerindeki 3 mülteci kampında yerinden edilen Filistinlilerin içinde bulunduğu geçici sürecin uzamasına yol açtığını söyledi.

Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) tahmini raporlarını paylaşarak, "Bu durum, geçen yılın ocak ayından bu yana yerinden edilmiş 33 binden fazla kişiyi etkilemektedir. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yerinden edilmeye neden olan veya bu durumu uzatan, ayrıca Filistinlilerin sağlık hizmetlerine, eğitime ve diğer temel hizmetlere erişimini engelleyen bu ve benzeri kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının kadınlara ve kız çocuklarına etkisi

Dujarric, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasından bu yana bölgede yüzlerce kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından gönderilen yazılı notu aktaran Dujarric, "Bugünkü basın bülteninde, 28 Şubat'ta İran'a düzenlenen saldırıdan bu yana Orta Doğu genelinde yüzlerce kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu sayıya İran'ın Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilen 168 kız çocuğu da dahildir." dedi.

Dujarric, UN Women tarafından 28 Şubat'tan bu yana İran'da 204 kadının, Lübnan'da 102 kadının öldürüldüğüne dair raporlar aldığı bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Sözcüsü, "Hatta 8 Nisan'da bölgeye düzenlenen bombardımandan önce bile Bahreyn, Irak, İsrail, Kuveyt, işgal altındaki Filistin toprakları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de kadın ve kız çocuklarının öldürüldüğüne dair raporlar mevcuttu." diye konuştu.