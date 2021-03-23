BM: Bangladeş’te mültecilerin kaldığı kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor
Birleşmiş Milletler, Bangladeş’te mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldüğünü, 400 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.
Ankara
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