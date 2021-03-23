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Dünya

BM: Bangladeş’te mültecilerin kaldığı kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

Birleşmiş Milletler, Bangladeş’te mültecilerin kaldığı Cox Bazar’daki kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldüğünü, 400 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.03.2021
BM: Bangladeş’te mültecilerin kaldığı kampta dün çıkan yangında 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

Ankara

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