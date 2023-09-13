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Dünya

BM, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit etti

Birleşmiş Milletler (BM), Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ederek, bu bağlamdaki BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesini talep etti.

Şerife Çetin  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
BM, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit etti

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde "cumhurbaşkanı seçimine" ilişkin bir soruyu yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ermenistan ve Azerbaycan'a ilişkileri normalleştirme için çabaları artırma çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, bunun bölge barış ve güvenliği için de faydalı olacağını söyledi.

Dujarric, sözde seçimle ilgili ise "Biz Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarını hatırlatmak istiyoruz. Herkesin bunlara tam saygı göstermesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki gayrimeşru Ermeni güçleri, kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanı seçimi" düzenlemişti.

Söz konusu sözde seçim Azerbaycan yönetimince, "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirilerek kınanmıştı.

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