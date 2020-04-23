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Dünya, Koronavirüs

BM: Arap coğrafyası, Kovid-19'un yıkıcı etkilerinin merkezinde yer alacak

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, Kovid-19 salgınından en çok Arap coğrafyasının etkileneceğini açıkladı.

Mahmut Geldi   | 23.04.2020
BM: Arap coğrafyası, Kovid-19'un yıkıcı etkilerinin merkezinde yer alacak Fotoğraf: Laith Al-jnaidi/AA

Beyrut

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok Arap coğrafyasının etkileneceğini açıkladı.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Arap coğrafyası, Kovid-19 salgınının yıkıcı etkilerinin merkezinde yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Arap coğrafyasındaki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 45 düşeceği öngörülen açıklamada, bunun da bölgeye yönelik yabancı yatırımlardaki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçebileceği ifade edildi.

Yabancı yatırımlardaki düşüşün, 2011 yılından itibaren bölgedeki bazı ülkelerde yaşanan Arap Baharı'nın etkilerinden daha ağır ve endişe verici olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Arap ülkelerindeki ticari projeleri finanse etmeye yönelik endişelerin giderek artabileceğine işaret edildi.

Kovid-19 salgını ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşler dolayısıyla Arap bölgesindeki vergi gelirlerinde en az 20 milyar dolar kayıp beklendiği aktarılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütüne de gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık krizini gidermek için temel ilaçların ithalatında gerekli kolaylıkları sağlaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada sözlerine yer verilen ESCWA İcra Sekreteri Rola Dashti, Arap hükümetlerine, işsizliğin önüne geçmek ve temel faaliyetlerin sürdürülmesi için ticari projeleri destekleme çağrısı yaptı.

Bu kapsamda vergi muafiyetlerini artırmanın yanı sıra çalışanların maaşlarının bir kısmını temin etmek ve geçici olarak kredi ödemelerini durdurmak gibi bazı adımların atılabileceğini belirten Dashti, ticaret alanındaki en iyimser senaryolara göre Arap bölgesindeki ihracatların 88 milyar dolar civarında düşüş gösterebileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

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