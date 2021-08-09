Euro
10.17
Dolar
8.65
BIST 100
1,432.61
Altın
1,726.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.-VTR
logo
Dünya

BM: Afganistan'da sadece geçen ay 1000'den fazla sivil öldü veya yaralandı

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Afganistan'da sadece geçen ay 1000'den fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını belirterek, ülkede kötüleşen durumdan son derece endişeli olduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ   | 09.08.2021
BM: Afganistan'da sadece geçen ay 1000'den fazla sivil öldü veya yaralandı

Geneve

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, "Afgan çocuklar, kadınlar ve erkekler acı çekiyorlar ve her gün şiddet, güvensizlik ve korku içinde yaşamaya zorlanıyorlar. Kadınların hayatta kalmalarına ilişkin ve temel insan hakları konusunda ciddi endişeler var." ifadesini kullandı.

Griffiths, iklim şokları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Afganistan'da 40 yıldır devam eden savaşın, nüfusun neredeyse yarısını acil yardıma muhtaç hale getirdiğini belirtti.

BM'nin Afganistan'daki durumu raporlamaya başladığından bu yana 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Griffiths, Afgan halkının acısının artık son bulması gerektiğini vurguladı.

"İnsani yardımlara engel çıkarmayın, güvence verin" çağrısı

Sadece geçen ay Helmand, Kandahar ve Herat illerinde sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırılar nedeniyle 1000'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını belirten Griffiths, Afganistan'daki kötüleşen durumdan son derece endişeli olduğunun altını çizdi.

Griffiths, insani yardım kuruluşlarının, Afganistan'daki tüm sivillere yardım sağlamaya kararlı olduğunu ifade ederek engelsiz erişim için insani yardım çalışanları ve hizmet sağlayıcıların güvenceye ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Afganistan'da çatışan tüm taraflara uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermesi çağrısında bulunan Griffiths, sivillerin korunmasını ve yardımlara engel çıkarılmamasını istedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 111 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görenlerin yüzde 95'i aşısız ya da aşısı eksiklerden oluşuyor
TURKOVAC aşısının İngiliz varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı

Benzer haberler

BM: Afganistan'da sadece geçen ay 1000'den fazla sivil öldü veya yaralandı

BM: Afganistan'da sadece geçen ay 1000'den fazla sivil öldü veya yaralandı

Afgan hükümet güçlerinin son 4 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 6’ya yükseldi

New York Times, Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planının aynen devam edeceğini yazdı

Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı 5 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı 5 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
90 ülkede 476 milyondan fazla yerli yaşıyor

90 ülkede 476 milyondan fazla yerli yaşıyor
Afganistan'da ABD B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini vurdu

Afganistan'da ABD B-52 bombardıman uçakları, ilerleyen Taliban mevzilerini vurdu