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Dünya

BM Afganistan'a hava yoluyla insani yardım göndermeye başladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), kışın yaklaşmasıyla yaşam şartlarının ağırlaştığı Afganistan'a hava yoluyla insani yardım ulaştırmaya başladıklarını açıkladı.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.11.2021
BM Afganistan'a hava yoluyla insani yardım göndermeye başladı

Cenevre

BM'nin Cenevre ofisindeki çevrim içi basın toplantısına katılan BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.

Sözcü Mantoo, iç çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş Afgan sivillere ulaştırılmak üzere 33 ton kış şartlarına hazırlama ekipmanının, BMMYK uçağına yüklenerek Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Afganistan'ın başkenti Kabil'e doğru havalandığını bildirdi.

Uçağın bu sabah BAE'nin Şarika Havalimanı'ndan hareket ettiğini ve TSİ 17.30'da Kabil'e ineceğini belirten Mantoo, diğer insani yardım sevkiyatının da 4 ve 7 Kasım'da hava yoluyla bölgeye ulaştırılacağını kaydetti.

Mantoo, her biri 25 kilogram ağırlığındaki kış şartlarına hazırlama ekipmanının, soğuğa karşı yalıtımı güçlendiren yer kaplama, döşeme gibi malzemelerden oluştuğu bilgisini paylaştı.

Birçok aile uygun barınak bulamıyor

Kışın yaklaşmasıyla Afganistan'da insani yardım ihtiyacının giderek arttığına dikkati çeken Mantoo, "Yerinden edilen birçok aile uygun bir barınak bulamazken, evlerine dönen birçok ailenin evi kış şartlarına uygunsuz halde." şeklinde konuştu.

Mantoo, artan ihtiyaçlara cevap verebilmek için kara, deniz ve hava yollarını en aktif şekilde kullanmaya çalıştıklarını vurguladı ve "Gerektiğinde Afganistan'a gönderilmek üzere ek yardım malzemeleri, Özbekistan'ın Tirmiz kentine önceden sevk edildi." dedi.

BMMYK'nin Afganistan'da altyapıya yatırım yaparak, ülkelerine dönen mültecilerin eğitim, sağlık ve geçim kaynağı gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Mantoo, uluslararası topluma, ülke içinde ve dışındaki Afgan mültecilere yardımları artırma çağrısını yineledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i kontrolü altına alması sonucu Afganistan hükümeti düşmüş, ülkeye yönelik uluslararası yardımlar kesilmişti.

BM başta olmak üzere uluslararası toplum, şu an ülkede gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor. Yaklaşan kış aylarında yaşanması beklenen gıda kıtlığı krizinin derinleşeceği tahmin ediliyor.

BM verilerine göre, Afganistan'da, gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

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