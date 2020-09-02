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Dünya

BM: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına yaptırım kararı endişe verici

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD yönetiminin yaptırım kararına ilişkin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu açıklamasının ''endişe verici'' olduğunu söyledi.

Betül Yürük   | 02.09.2020
BM: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısına yaptırım kararı endişe verici

New York

Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Afganistan'da Amerikan askerlerinin savaş suçu işlediği iddialarını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatao Bensouda ve diğer üst düzey yetkililere yönelik yaptırım kararının endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde ABD yönetiminin yaptırım kararına ilişkin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu açıklamasının ''endişe verici'' olduğunu söyledi.

Dujarric, yaptırım kararıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve olası sonuçlarını tahlil edeceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerinin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddialarını soruşturdukları gerekçesiyle UCM Başsavcısı ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

UCM, Mart'ta ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçları iddiaları hakkında soruşturma başlatılması yetkisi vermiş ve bu adım ABD yönetiminin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında bir kararname imzalayarak, UCM yetkililerinin ABD'deki mal varlıklarına el konulması ve ülkeye giriş yasağının da dahil olduğu bazı yaptırımlar uygulanması talimatı vermişti.

İnsanlığa karşı savaş suçu ve soykırım işleyenlerin yargılandığı UCM, 2002'de BM anlaşması olan Roma Statüsü ile kuruldu. Şimdiye kadar 123 ülke Roma Statüsü'ne imza atıp UCM'ye taraf olurken, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkeler UCM'ye taraf olmadı.

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