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Dünya

BM: ABD-Rus silah kontrol rejiminin 'erozyonu' endişe verici

Birleşmiş Milletler, ABD'nin silah kontrolünü denetleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesinin ABD-Rus silah kontrol rejimini ''erozyona'' uğrattığını bildirdi.

Betül Yürük   | 21.05.2020
BM: ABD-Rus silah kontrol rejiminin 'erozyonu' endişe verici

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin silah kontrolünü denetleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin, !ABD-Rus silah kontrol rejiminin erozyonundan endişe duymaya devam ediyoruz." dedi. 

Söz konusu silah kontrol anlaşmasının stratejik silah rekabetini sınırlandırarak uluslararası topluma güven sağladığını vurgulayan Dujarric, ''Alternatifi olamadan bu tür anlaşmalardan çekilmek tehlikeli yeni silahlanma yarışı gibi istikrarsızlaşmaya neden olacak sonuçlar doğurabilir ve yanlış hesaplamalara neden olabilir.'' uyarısında bulundu. 

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı sorumluluklarını yerine getirmemekle suçlamış Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini duyurmuştu.

Açık Semalar Anlaşması nedir?

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Rusya, 2-5 Şubat 2016'da Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye'de gözlem uçuşu talep etmiş, bu uçuşunun rotası üzerinde Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde mutabakat sağlanamamış ve uçuş gerçekleşmemişti.

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