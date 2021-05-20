BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu
New York
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." dedi.
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