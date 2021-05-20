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Dünya, Filistin Saldırı Altında

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu

Betül Yürük   | 20.05.2021
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu

New York

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir." dedi.

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