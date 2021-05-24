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Dünya

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, 25-27 Mayıs'ta Bangladeş ve Pakistan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Betül Yürük   | 24.05.2021
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Bangladeş ve Pakistan'ı ziyaret edecek Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek, ​​​​​​​Myanmar'dan kaçan Arakanlı mültecilerin kaldığı Cox's Bazar bölgesini ziyaret edecek.

Bozkır, Bangladeş ziyaretinin ardından Pakistan'a geçerek üst düzey görüşmelerde bulunacak.

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