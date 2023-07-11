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Dünya

BM: 2030 itibarıyla aşırı yoksullukla mücadele edenlerin sayısı hala 575 milyon olacak

Birleşmiş Milletler (BM), 2030 itibarıyla dünya genelinde hala 575 milyon kişinin aşırı yoksullukla mücadeleye devam edeceğinin, 84 milyon çocuğun ise okula gidemeyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Dildar Baykan Atalay  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
BM: 2030 itibarıyla aşırı yoksullukla mücadele edenlerin sayısı hala 575 milyon olacak

Birleşmiş Milletler

BM'nin yayımladığı raporda, "sıfır açlık" da içeren 2030 Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki riske dikkat çekilerek, konulan 140 hedeften sadece yüzde 15'ine ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, 2030 itibarıyla dünya genelinde 575 milyon kişinin aşırı yoksullukla mücadele edeceğinin, 84 milyon çocuğun ise okula gidemeyeceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporun önsözünde, "Şu anda harekete geçmezsek, 2030 gündemimiz tüm dünya için bir mezar yazıtı olarak kalacak. Bu süreçte ilerleme kaydedilmemesi, eşitsizliklerin derinleşmesi ve parçalanmış bir dünya riskinin arttırılması anlamına gelebilir." uyarısında bulundu.

Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Li Junhua ise raporun açıklandığı basın toplantısında, Ukrayna'daki savaş, iklim değişikliği, Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve bu salgının gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi üzerindeki yok edici etkileri, coğrafi gerginlikler gibi unsurların tümünün, 2030 Kalkınma Hedeflerine ulaşmakta kaydedilen ilerlemeyi tehdit ettiğini vurguladı.

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