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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'daki "olası savaş suçlarını" belgelemeye çalıştıklarını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği görüşüne katıldığını ve Amerikalı uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki "olası savaş suçlarını" belgelemek üzere çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kasım İleri   | 17.03.2022
Blinken, Rusya'nın Ukrayna'daki "olası savaş suçlarını" belgelemeye çalıştıklarını söyledi

Washington DC

Blinken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bir tiyatro binasını bombaladığını hatırlatan Blinken, içeride çocukların olduğunun belirtilmesi için tiyatronun önündeki kaldırımda devasa büyüklükte beyaz harflerle Rusça yazı yazıldığını ancak Rus güçlerin, bunu dikkate almadan saldırı düzenlediğini söyledi.

Rus ordusunun aynı zamanda ekmek kuyruğunda bekleyen insanları hedef aldığını, hastane, sivil binalar ve meydanlara saldırı düzenlediğini belirten Blinken, "O görüntüleri gören bizlerin olanları unutacağından şüpheliyim. Rusya'nın, Halep'e girmeden önce benzer taktikler kullandığını gördük. Halkın iradesini kırmak amacıyla bombardımanlarını artırdılar." dedi.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlendiğini söylediğini hatırlatarak "Kişisel olarak katılıyorum. Kasten sivilleri hedef almak bir savaş suçudur." değerlendirmesinde bulundu.

Görülen tüm yıkımlardan sonra, Rusya'nın orada savaş suçu işlediğinden başka türlü bir sonuca varmanın zor olduğunu söyleyen Blinken, insan hakları aktivistleri, bağımsız medya ve sivil toplumla birlikte çalışarak bu savaş suçlarının belgelenmesini destekleyeceklerini dile getirdi.

Blinken "Uzmanlarımız, Ukrayna'da işlenmiş olan olası savaş suçlarını değerlendirme ve belgelendirme sürecindeler." diye konuştu.

ABD'li bakan, Rusya'nın üç haftadır Ukrayna'ya açtığı savaşın etkilerinin küresel çapta hissedildiğini, gıda maliyetlerinde artışlar olduğunu ve dünyada gıda ve yakıt tedariki ile ilgili endişelerin çoğaldığını belirtti.

Blinken ayrıca bir Amerikan vatandaşının Ukrayna'da hayatını kaybettiğini teyit ettiklerini söyledi.

ABD'li bakan, bu kişi hakkında daha fazla detay olmadığını kaydetti.

Diplomasiyi destekliyoruz

ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması için diplomatik çabaları destekleyeceğini belirten Blinken "Ukrayna'yı günün her dakikası bombardıman altında olmasına rağmen masada olduğu için takdir ediyoruz. Ancak Rusya'nın yürüttüğü bu savaşı diplomasi yoluyla sonuçlandırmaya yönelik anlamlı bir çabasını da görmedim." dedi.

Diplomasiyle, gerilimi azaltmak için her iki tarafın da iyi niyetle hareket etmesini gerektiğine ancak şu anda Putin'in böyle bir iyi niyete yönelik işaretler görmediğine değinen Blinken, "Fransa, Almanya, İsrail, Türkiye ve olmak üzere diğer ülkelerin çabalarını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Biden, Çin'i uyaracak

Çin'in Ukrayna'daki savaşa yönelik pozisyonu üzerine bir soruya yanıt veren Blinken, Çin'in, Putin üzerindeki etkisini kullanması ve desteklediğini iddia ettiği uluslararası kural ve ilkeleri savunma sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

Blinken, "Bunun aksine, Çin'in tam tersi yönde hareket ettiği veya kendisini tarafsız bir hakem olarak göstermeye çalışırken bu saldırganlığı kınamayı reddettiği görülüyor. Ve Rusya’ya doğrudan askeri teçhizat yardımı yapmayı düşündüklerinden endişe duyuyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden'ın, yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşacağını belirten Blinken, "Çin'in, Rusya'nın saldırganlığını desteklemek için atacağı her türlü eylemin bedelini ödeyeceğini açıkça belirteceğiz. Ve bedelleri ödetmede tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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