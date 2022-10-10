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Dünya

Blinken, Paşinyan'ı barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki doğrudan görüşmeleri takdir ederek Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a barış süreci konusunda Azerbaycan ile çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.

Kasım İleri   | 10.10.2022
Blinken, Paşinyan'ı barış süreci için Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştüğünü açıkladı.

Price, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakan Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları ve liderleri arasındaki doğrudan görüşmeler de dahil olmak üzere sürdürülebilir bir barış anlaşmasına varmak için attıkları olumlu adımlar için takdirlerini dile getirdi. Bakan Blinken, Başbakan Paşinyan'ı barış sürecini desteklemek için zamana bağlı ve ölçülebilir adımlar üzerinde Azerbaycan ile çalışmaya devam etmeye çağırdı." ifadelerini kullandı.

Bakan Blinken'ın, sınırların net bir şekilde çizilmesi, ulaşım yollarının açılması, kayıp kişilerin bulunması ve tanımlanması, tutukluların iadesi ve diğer konular dahil olmak üzere ABD'nin bu süreçteki desteğini yinelediğini belirten Price, Blinken'ın, güven inşa etmek için Azerbaycan sınırında sivil bir Avrupa Birliği (AB) misyonu kurulması planlarını da memnuniyetle karşıladığını kaydetti

Price, "Bakan, Dağlık Karabağ sakinleri için haklar ve güvenceler konusundaki tartışmaların önemini ve her iki tarafın da ateşkesi sürdürmesi ve kalıcı bir barışın tek yolu olarak müzakere edilmiş bir anlaşmaya odaklanması gerektiğinin altını çizdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken, ayrıca gün içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü.

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