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Dünya

Blinken, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasının "haksız" olduğunu iddia etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" davası açmasını kınayarak, davanın "haksız" olduğunu savundu.

Mehmet Alaca  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Blinken, İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasının "haksız" olduğunu iddia etti

Ankara

Bölge ülkeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Filistin topraklarındaki uluslararası hukuk ihlallerini sürdüren İsrail'i ziyaret ederek yetkililerle görüşen Blinken, dün Tel Aviv'de konuya dair açıklamalarda bulundu.

İsrail aleyhinde açılan davayı kınayan Blinken, Joe Biden yönetiminin, davanın, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin güvenliğinin sağlanması, Gazze Şeridi'ndeki insani krize çözüm bulunması ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi gibi çabalar konusunda "dünyanın dikkatini dağıttığına" inandığını söyledi.

Blinken, söz konusu davayı işaret ederek, "Üstelik soykırım suçlaması haksızdır." iddiasında bulundu.

Biden yönetimi, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik "soykırım" suçlamalarına karşı sert tavır alırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de 3 Ocak'ta davayı "haksız" olarak nitelendirmişti.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

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