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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için "daha yapılacak çok iş olduğunu" söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılması için "daha yapılacak çok iş olduğunu" belirtti.

Mustafa Deveci  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Blinken, İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı için "daha yapılacak çok iş olduğunu" söyledi

Ankara

Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmede yaptığı değerlendirmede Blinken, Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkes için sunulan öneriyi incelediklerini ifade etti.

İsrail yönetiminin de söz konusu öneriyi incelediğini dile getiren Blinken, "(Esir takası konusunda) Yapılması gereken çok iş var ama biz bu işi yapmaya çok odaklandık ve aylar önce kesintiye uğrayan rehinelerin serbest bırakılmasına devam edebilmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Herzog ise Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin bir an önce serbest bırakılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

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