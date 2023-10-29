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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Birleşmiş Milletler: İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanımız öldü

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Birleşmiş Milletler: İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanımız öldü

İstanbul
Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanının öldüğünü duyurdu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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