Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, "Bir Sofrada Miras" temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğince davet verildi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın ev sahipliğinde Avlu Restoranda gerçekleştirilen davete, yabancı diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra Türk vatandaşları katıldı.

Türk mutfağı konusunda farkındalık yaratmak ve markalaşmak amacıyla 21 Mayıs akşamı verilen yemekte Türk mutfağının geleneksel lezzetleri sunuldu.

Büyükelçi Göktaş, davette yaptığı konuşmada, Türk mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığını; aksine, tarihimizin, kültürümüzün ve birlikte yaşama deneyimimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi.

Etkinlik sonrası gecenin anlam ve önemine binaen katılımcılara, Türk Mutfağından lezzetlerin yemek tarifleri ile birlikte yer aldığı bir hediye kiti takdim edildi.