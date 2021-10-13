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Dünya

BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Tevfik Durul, Derya Gülnaz Özcan   | 13.10.2021
BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret etti

Atina

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla tüm insanlığa önemli bir hizmette bulunan BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bir etkinliğe katılmak üzere geldikleri Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, Atatürk Evi'ndeki anı defterine şunları yazdı:

"Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz."

- Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev müze olarak ziyaretçilere açık

1881'de dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik'te doğduğu, çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği tarihi ev, müze olarak ziyarete açık bulunuyor.

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