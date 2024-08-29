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Dünya

Binance: Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sadece 220 hesap donduruldu

Kripto para borsası Binance, Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sadece 220 hesabın dondurulduğunu açıkladı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Binance: Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sadece 220 hesap donduruldu

Istanbul

Binance, sosyal medya platformu X'ten, "İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin yatırımlarının dondurulduğu" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Binance'de 2023 yılında 1500'den fazla kullanıcı hesabı incelemeye alınmıştır. Binance bu hesaplar üzerinde kapsamlı durum tespiti ve doğrulama yapmıştır. Detaylı durum tespitinin ardından, tüm finans kuruluşlarının uyması gereken uluslararası standartlar doğrultusunda, Filistin'de yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı sadece 220 hesap dondurulmuştur. Bu sayı, oradaki toplam kayıtlı kullanıcıların yüzde 0,1'inden daha azını temsil etmektedir. Şeffaflık kapsamında kamuoyuyla paylaşırız."

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