İngiltere'de bilim insanları tarafından geliştirilen ve buzdolabında saklamayı gerektirmeyerek oda sıcaklığında toz halinde muhafaza edilebilen aşının aşı israfını önleyebileceği belirtildi.

Bilim insanlarının geliştirdiği, buzdolabında saklamayı gerektirmeyen "toz" aşı israfını önleyebilir İngiltere'de bilim insanları tarafından geliştirilen ve buzdolabında saklamayı gerektirmeyerek oda sıcaklığında toz halinde muhafaza edilebilen aşının aşı israfını önleyebileceği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında araştırmacılar, sıvı haldeki tetanoz-difteri aşısını "trehaloz" maddesi kullanarak kuru toz haline getirdi.

Araştırmacılar, bir yıl boyunca oda sıcaklığında muhafaza ettikten sonra suyla sıvılaştırdıkları aşıyı 60 gönüllü üzerinde denedi.

Çalışma sonucunda araştırmacılar, buzdolabında saklanması gerekmeyen aşının geleneksel tetanoz-difteri aşısıyla eşdeğer bağışıklık tepkileri oluşturduğunu belirledi.

Aşının "güvenli ve iyi" şekilde tolere edildiğini aktaran araştırmacılar, laboratuvar verilerinin aşının bileşenlerinin -20 ile 40 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklarda da dayanıklılığını koruduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu yeni yöntemin aşıların üretimden uygulanma anına kadar belirli sıcaklıklarda tutulmasını zorunlu kılan "soğuk zincir" sistemine olan bağımlılığı azaltabileceğini ifade eden araştırmacılar ayrıca, gelecek aylarda 160 kişinin katılacağı daha geniş kapsamlı bir klinik test yapacaklarını bildirdi.

Araştırmacılar, söz konusu teknolojinin kuraklık döneminde kuruyup yağmur yağdığında yeniden canlanan bitki türlerinden ilham alınarak geliştirildiğini, bitkilerin ürettiği "trehaloz" maddesinin kuraklık sırasında hücreleri koruduğu gibi aşıların etkin bileşenlerinin de korunmasını sağladığını belirtti.

Bilim insanları, bu yeni yöntemle aşı israfının önüne geçilebileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları the Lancet'e bağlı "EClinical Medicine" dergisinde yayımlandı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya genelinde üretilen aşıların yaklaşık yarısı, taşıma sırasında zarar görmesi, son kullanma tarihinin dolması, kullanılmayan dozlar ve özellikle soğuk zincirin bozulması nedeniyle kullanılamadan imha ediliyor.