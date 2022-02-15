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Dünya

Bilim insanları, plastik ve kimyasal atık sınırının büyük ölçüde aşıldığını açıkladı

Sümeyye Dilara Dinçer   | 15.02.2022
Bilim insanları, plastik ve kimyasal atık sınırının büyük ölçüde aşıldığını açıkladı

Ankara

Yapılan bir araştırmada, dünyada kimyasal ve plastik atık sınırlarının büyük ölçüde aşıldığı ve acilen üretim sınırlamasına ihtiyaç duyulduğu ortaya konuldu.

"Phys.org" internet sitesinin haberine göre, Stockholm Resilience Centre araştırma enstitüsünden uzmanlar, plastik kirliliğine ilişkin araştırma yürüttü.

Çalışmada, dünya genelinde yaklaşık 350 bin farklı kimyasal ve plastik bulunduğu, büyük çoğunluğunun çevreye zarar verdiği ortaya konuldu.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Bethanie Carney Almroth, “Bugün görmeye başladığımız etkiler, Dünya’nın ve sistemlerin önemli işlevlerini etkileyecek kadar büyük.” ifadesini kullandı.

Üretime sınır koyulması gerektiğinin altını çizen Almroth, bazı kimyasalların, canlıların hormon sistemine müdahale ederek, metabolizmayı ve üremeyi bozduğunu aktardı.

Öte yandan, son araştırmalara göre, dünyadaki plastik kirliliğinin toplam ağırlığı tüm canlı hayvan biyokütlesinin dört katı olduğu öne sürüldü.

Stockholm Resilience Centre son birkaç yıldır, sera gazı emisyonları, tatlı su kullanımı ve ozon tabakasına ilişkin Dünya’yı olumsuz yönde etkileyen konulara ilişkin çalışmalar yürütüyor.

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