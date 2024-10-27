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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden'ın yerlilere yönelik özür konuşması, Filistin'e destek sloganıyla bölündü

Filistin'e destek veren bir kişi, "Filistin'de bir soykırım varken nasıl bir soykırım nedeniyle özür dileyebiliyorsun?" diye Biden'a tepki gösterdi.

Aynur Şeyma Asan  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Biden'ın yerlilere yönelik özür konuşması, Filistin'e destek sloganıyla bölündü

Ankara

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca yerli çocukların asimile edilmesindeki rolü dolayısıyla özür dilediği konuşması, Filistin'e destek veren gösterici tarafından bölündü.

Biden, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde Gila Crossing adlı tarihi okulda konuşma yaptı.

Başkan Biden, yerli çocuklarının asimilasyonunda ABD'nin rolü nedeniyle özür dilediği esnada Filistin'e destek veren bir kişinin "Peki ya Gazze'deki insanlar ne olacak?" tepkisiyle karşılaştı.

Filistin destekçisi, "Filistin'de bir soykırım varken nasıl bir soykırım nedeniyle özür dileyebiliyorsun? Özgür Filistin!" diyerek Biden'a tepki gösterdi.

Biden da göstericiye "Birçok masum insan öldürülüyor ve bunun durması gerek." şeklinde yanıt verdi.

Başkan Biden, 25 Ekim'de ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca Amerikan yerlisi çocukları asimile etmek için sistematik bir çabayla dillerini ve kültürlerini ellerinden alan yüzlerce yatılı okulun rolü nedeniyle resmen özür dilemişti.

Bu açıklamayla ilk kez bir ABD başkanı, yıllar boyunca yatılı okullara gitmeye zorlanan on binlerce Amerikan yerlisi çocuğun maruz kaldığı davranışlar için özür dilemiş oldu.

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