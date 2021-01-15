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Dünya

Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez performans sergileyecek.

Betül Yürük   | 15.01.2021
Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek

New York

Lady Gaga'nın ABD ulusal marşını söyleyeceği törende, Jennifer Lopez de konser verecek. 

Yemin töreni hem yeni tip koronavirüs salgını hem de 6 Ocak'taki ABD Kongresine baskının ardından sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşecek.

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı yemin töreninde Jon Bon Jovi, Justin Timberlake ve Demi Lovato da performans sergileyecek.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı başkent Washington'da yemin töreninin yapılacağı gün 20 bin ulusal muhafız görev yapacak.


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