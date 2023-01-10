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Dünya

Biden'ın ofisindeki "gizli belgelerde" Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili bilgilerin olduğu iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde bulunan, eski Başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı görevinden kalma "gizli belgelerin" Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili istihbari bilgiler içerdiği öne sürüldü.

Tuğçenur Akgün   | 10.01.2023
Biden'ın ofisindeki "gizli belgelerde" Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili bilgilerin olduğu iddiası

New York

CNN'in "konuya yakın bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezindeki ofisinden çıkan gizli belgeler arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Belgelerin, gizlilik statüsü kaldırılmış dokümanların da yer aldığı 4 kadar kutunun içinde bulunduğu belirtilen haberde, söz konusu belgelerin 2013-2016 yıllarını kapsadığı kaydedildi.

Haberde, Biden'ın kişisel avukatının, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki işinin bir parçası olarak kullandığı ofisini kapatırken üzerinde "şahsi" yazan bir dosya gördüğü, bunu açınca da "gizli belgelerle" karşılaştığı ifade edildi.

Kaynağa göre, Biden'ın ekibi derhal Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ni (NARA) arayarak ilgili belgeleri, bu kuruma "dikkatlice" teslim etti.

Söz konusu ofiste bulunan kutuların ekseriyetinde, Biden'ın hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ın cenaze işlemleri ve taziye mektupları dahil çok sayıda kişisel materyallerin de yer aldığı belirtiliyor.

Biden'ın ofisinden çıkan "gizli belgeler"

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, dün, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin, 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının, söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurmuştu.

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