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Dünya

Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Yellen'ı getirmesi bekleniyor

Janet Yellen, ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

Betül Yürük   | 23.11.2020
Biden'ın Hazine Bakanlığına eski FED Başkanı Yellen'ı getirmesi bekleniyor

New York

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Hazine Bakanlığı görevine eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı getirmesi bekleniyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Biden, Hazine Bakanlığına Yellen'ı atayacak.

Janet Yellen, bu göreve seçilmesinin kesinleşmesi ve ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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