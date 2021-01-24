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Dünya

Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasının "kara para" ile desteklendiği öne sürüldü.

Emel Gözellik   | 24.01.2021
Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi

Ankara

ABD’li medya kuruluşlarından Bloomberg'de yer alan haberde, Biden'ın kampanyasının isimi belli olmayan bağışçılardan gelen 145 milyon dolar ile desteklendiği, Demokratların yıllardır "kara para" olarak nitelendirilen bu bağışlara tepki gösterdiği ifade edildi.

Biden için toplanan bu bağışların, rakibi eski Başkan Donald Trump adına toplanan 28,4 milyon doları gölgede bıraktığı, 2012'de Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney için toplanan 113 milyon dolarlık yardımı da aşarak rekor kırdığı belirtildi.

Haberde, Demokratların siyasette kara parayı yasaklama hareketinin ön saflarında yer aldığı hatırlatıldı.

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